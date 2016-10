VOX 01:10 bis 01:50 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ausgelöscht USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Cynthia Yellin stand kurz vor ihrer Hochzeit mit dem CIA-Agenten Steven Dashiell, als ihr das Genick gebrochen wird. Eine Handynummer führt die Ermittler der SVU zu Malcolm Royce, einem Familienvater, der ein Doppelleben führt. Nach dem ersten Verhör sieht alles so aus, als hätten die Royce nichts mit dem Fall zu tun. Wenig später werden die Frau und ihre drei Kinder tot aufgefunden. Malcolm selbst überlebt, doch seine Aussagen über den Hergang der Geschehnisse scheinen sich zu widersprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Amanda Green Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16