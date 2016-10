VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Schweigepflicht USA 2010 2016-10-15 01:10 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken In der Nähe eines großen Bürogebäudes wurde in einem Müllcontainer die Leiche einer Frau gefunden. Benson (Mariska Hargitay) und Stabler (Christopher Meloni) entdecken Parallelen zu einem Mordfall, der sich vor mehr als 20 Jahren ganz in der Nähe zugetragen hat. Sie befragen den damals verurteilten Täter, der noch immer im Gefängnis sitzt, und bekommen Zweifel daran, dass er den Mord seinerzeit wirklich begangen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Stephanie March (A.D.A. Alexandra Cabot) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison