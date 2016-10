VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Sechzehn USA 2007 2016-10-15 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 16-jährige Shannon Coyle wird nach einer Chorprobe erschlagen aufgefunden. Da die Untersuchung der Gerichtsmediziner ergibt, dass Shannon kurz zuvor Sex hatte, fällt der Verdacht zunächst auf den Chorlehrer Abruzzo. Dann erfahren die Ermittler allerdings, dass das Mädchen in der achten Woche schwanger war und es sich um einen Fall von Inzest handelt. Doch von Shannons Familienangehörigen scheint niemand als Vater in Frage zu kommen. Gibt es einen Bruder, von dem sie nie wusste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dawn DeNoon Kamera: Phil Oetiker Altersempfehlung: ab 16