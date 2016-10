SWR 04:55 bis 05:20 Dokumentation Oman - Orient zwischen Mittelalter und Moderne D 2005 Stereo Merken Das Portal der Nationalbank glänzt vor Gold: Oman, das alte Weihrauchland am Indischen Ozean, exportiert seit Mitte der 60er Jahre - sichtbar gewinnbringend - Öl und Gas. Im Gegenzug entdecken seit einiger Zeit immer mehr europäische Touristen Oman: Ursprüngliche Landschaften, Reisenden gegenüber aufgeschlossene Bewohner und ein mildes Winterklima machen das Sultanat zum touristischen Highlight der Golfregion. Der Film von Andreas Lueg und Nikolaus Tarouquella präsentiert Oman als modernes arabisches Land, das - auch dank seines weltoffenen Regenten, Sultan Qaboos (auch: Kabus) - Tradition mit religiöser Toleranz und kosmopolitischem Geist verbindet. Ein Land zwischen Tausendundeiner-Nacht-Romantik und Luxus-Entwicklung, ein Land scheinbar ohne Probleme: Der Sultan, Vater des modernen Nationalstaats, genießt die bedingungslose Verehrung seiner Untertanen. Die Reise beginnt in der Hauptstadt und Handelsmetropole Muscat. Moderne Architektur im Zentrum, der märchenhaft anmutende, monumentale Sultanspalast, ein orientalisch schillernder Souk im quirligen Altstadtviertel Muttrah, die alten portugiesischen Festungen Mirani Fort und Jalali Fort: An solchen Schauplätzen lässt sich die geglückte Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart entdecken. Von Muscat aus geht es weiter zu den schönsten Orten des Landes: In die Hafenstadt Sur, wo Fischer ihren Fang direkt am Strand verkaufen und gleich daneben noch Dhaus, die traditionsreichen Holzboote, gebaut werden. In die goldgelbe Sandwüste Al-Wahiba, in der Beduinen noch als Nomaden unterwegs sind - manchmal aber auch als waghalsige Geländewagen-Fahrer im Auftrag der Reiseveranstalter. Und weiter durch endlose, leere Steppen ins subtropische Salalah, die Hauptstadt der Provinz Dhofar, wo bis heute diese "Tränen der Götter" an den Weihrauchbäumen hängen. Oman als Land schöner Gegensätze: Unberührte felsige Höhen und zerklüftete Schluchten, menschenleere Strände, wüste Steppen, sattgrüne Oasen und majestätische Festungsanlagen aus vergangenen Zeiten. Omans wilder Nordosten, die felsige Provinz Musandam gilt als schönste Bergwelt der Arabischen Halbinsel, das "Norwegen Arabiens". Eine Dhaufahrt entlang der eindrucksvollen Fjordlandschaft liefert kontrastreiche Bilder einer Region, die bis vor kurzem militärisches Sperrgebiet und Besuchern daher nicht zugänglich war. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Oman - Orient zwischen Mittelalter und Moderne