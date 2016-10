SWR 02:55 bis 03:25 Kabarett kabarett.com/Moritz Neumeier D 2016 Stereo 16:9 Merken Moritz Neumeier. Er ist trocken, er ist so trocken, dass seinem Publikum manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt. Der Schleswig Holsteiner Künstler Moritz Neumeier ist herrlich respektlos und geht gerne an die Grenzen des guten Geschmacks. Es gibt kein Thema von dem der Wahl-Hamburger die Finger lassen würde. Er selbst bezeichnet seinen Humor als "Kaba-Tourette". Das Programm "Kein scheiß Regenbogen" ist Stand-Up-Comedy vom Feinsten. Würde es einen Monty-Python-Preis geben - er hätte ihn sicherlich verdient. Für seine unverblümte Sprache und den exzellenten, hintergründig-bösen Wortwitz erhielt Moritz Neumeier 2015 den Kleinkunstpreis St. Ingberter Pfanne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com