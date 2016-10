SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Im Hinterland des Bodensees D 2016 2016-10-14 03:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Reisereportage des SWR führt dieses Mal an den Bodensee. Moderatorin Annette Krause besucht die Region zwischen Kressbronn am Bodensee und Kisslegg im Allgäu. In Kressbronn wird sie bei ihrer Anreise per Schiff am Landungssteg vom Musikverein musikalisch empfangen. Das Besondere daran ist, dass der erst 27-jährige Bürgermeister Daniel Enzensperger im Verein mitspielt. Bei einem Ortsrundgang zeigt er ihr, wie schön seine Gemeinde ist und welch große Aufgaben dort auf ihn warten. Ganz in der Nähe liegt auch der größte Binnenhafen Deutschlands. Hafenmeister Hubert Grassel weiß, weshalb Gohren so beliebt bei Seglern ist. Die Erforschung des Bodensees ist Aufgabe des Seenforschungsinstituts Langenargen. Auf dem Schiff Kormoran nehmen die Wissenschaftler regelmäßig Proben und untersuchen die Wasserqualität. Geforscht wird auch ganz in der Nähe am Degernsee und am Schleinsee. Das Team um Dr. Martin Mainberger hat hier 6.000 Jahre alte Pfahlbausiedlungen entdeckt. Die idyllische Landschaft im Hinterland des Bodensees ist auch die Heimat von Landfrau Maria Gührer. Die Gewinnerin aus der SWR Sendung "Lecker aufs Land" nimmt ihre Gäste gerne mit auf eine Kapellenrundfahrt in der Pferdekutsche. In Amtzell besucht Annette Krause die Vogler'sche Hammerschmiede. Der Schmied Hans Ortlieb hält das historische Kleinod am Laufen und gibt regelmäßig Führungen. Am Zusammenschluss der Oberen und Unteren Argen liegt der Ort Gopperstweiler. Hierhin hat es Spitzenkoch Artur Frick-Renz verschlagen, der nach vielen Stationen auf der Welt wieder zurück in seine Heimat wollte. Annette Krause besucht einen Grillkurs in seinem Gasthof. Typisch für das Allgäuer Landschaftsbild sind die vielen vereinzelt gelegenen Bauernhöfe. Ihre Milch liefern viele in die Leupolzer Emmentalerkäserei, die neuerdings sogar koscheren Käse für ein französisches Rabbinerkloster herstellt. Wirklich sehenswert ist in Kisslegg das Neue Schloss, das für seine Kunstausstellungen weithin bekannt ist. Der Künstler Andreas Scholz hat sein Atelier im nahegelegen Hofgut Dürren, das der Farny-Brauerei gehört. Im ehemaligen Wohnhaus des Politikers Oskar Farny lagern nicht nur seine Kunstwerke, sondern auch noch viele Spuren großer Staatsmänner wie Konrad Adenauer oder Heinrich Lübke, die hier zu Besuch waren. "Expedition in die Heimat" ist die Reisereportage im SWR Fernsehen. Die Moderatoren besuchen die schönsten Regionen im Sendegebiet. Spektakuläre Luftbilder, spannende Geschichten und vor allem faszinierende Menschen - das ist die attraktive Mischung dieser "modernen Heimatkunde". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat