SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen - Rhein-Welle / Filmbeitrag: Kaffee oder Tee Ausflug - Markus fliegt über Hohenlohe / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen: Rhein-Welle Mit Dorothea Steffen, Konditormeisterin aus Oberkirch Fruchtiges Kirschkompott, zwei fluffige Böden und eine zarte Bourbon-Vanille-Creme. Ein Gedicht, die Rheinwelle von Dorothea Steffen. Filmbeitrag: Kaffee oder Tee Ausflug: Markus fliegt über Hohenlohe Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit Garx B. and the Hot Stuff Band und Ty Le Blanc Gary B. and the Hot Stuff Band ist ein Kollektiv aus ca. 30 ausschließlich erfahrenen Profi-Musikern aus Baden-Württemberg. Durch dieses Musiker-Kollektiv sind sie in der Lage, genau auf die jeweiligen Bedürfnisse eines Veranstalters oder Event-Managers einzugehen und wirklich maßgeschneiderte Music-Acst, von Jazz, Funk, Soul, R&B, Blues, Pop, Rock bis hin zu Disco und TOP40, anbieten zu können. Außerdem unterstützt die Band junge Sängerinnen und Sänger, die selbst keine eigene Band zur Verfügung haben, ihre eigenen musikalischen "Werke" auf die Bühne zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Dorothea Steffen (Konditormeisterin aus Oberkirch), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin), Garx B. and the Hot Stuff Band (Band), Ty Le Blanc (Sängerin) Originaltitel: Kaffee oder Tee