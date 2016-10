Motorvision.TV 23:00 bis 23:25 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin BAUMA, die größte Baumaschinen-Messe der Welt D 2016 Stereo 16:9 Merken Alle drei Jahre verwandelt sich die Messe München in die größte Baustelle der Welt. Dutzende, über einhundert Meter hohe Kräne, Asphaltmischanlagen so groß wie Einfamilienhäuser und Bagger, Kipper und Baumaschinen aller Art füllen die Hallen und das Freigelände in Riem. Es ist BAUMA-Zeit! Die größte Baumaschinen-Messe der Welt setzt auf Superlativen. Alle großen Hersteller, wie Liebherr, Caterpillar aber auch Volvo und Mercedes Trucks sind hier vertreten und zeigen ihre Highlights. MOTORVISION TV ist auf dem Messegelände unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin