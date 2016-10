Motorvision.TV 16:45 bis 17:15 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Essen Motorshow 2010 D 2010 Stereo 16:9 Merken Seit über 40 Jahren ist die Essen Motorshow die weltweite Messe für Motorsport und für Tuning. Hier werden Träume wahr. So ist auch das diesjährige Motto der Messe 'Drivers and Dreams'. Außerdem: Im Vergleich: BMW Z4 und Audi RS5 getunt von SKN. Und: Extreme Lackierungen, Chromfelgen und jede Menge Monitore. Die Elite der Schrauber-Szene gibt sich jedes Jahr auf dem Pirelli Tuning Award die Ehre. Denn hier winkt dem Sieger neben dem Pokal auch ein Preisgeld von 2500 Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!