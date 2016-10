Motorvision.TV 09:05 bis 09:35 Magazin Biker Lifestyle Mallorca Bike Week 2014, 1 2015 Stereo 16:9 Merken Der Film zeigt die Highlights der Woche mit vielen schönen Ausflugszielen wie Ermita de Betlem, die Bergstraße von La Granja nach Antratx und Colonia de son Serra. Die Ladiestour mit über 30 Bikerinnen war bis auf einen kleinen Schauer ein voller Erfolg. Natürlich wurde jeden Abend in der Poolbar kräftig gefeiert. Mit täglich wechselnden Buffet- und Partythemen wurde es nicht langweilig. Höhepunkt waren die Sternfahrt zum Barbecue in den Hafen von Porto Colom und natürlich die Parade am Samstag mit fast 300 Motorrädern. (Teil 1 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 222 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 75 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 42 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:45 bis 09:40

Seit 27 Min.