Motorvision.TV 07:00 bis 07:45 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jeremy und Richard begeben sich auf einer 7-tägigen Reise auf die Suche nach dem "Perfect Road Trip". Ihre Reise führt sie von Venedig, Italien, nach Pau in Frankreich. Auf ihrer ereignisrecihen Tour wechseln sie die Autos wie andere Leute ihre Unterhemden und versuchen ihr Gefährt immer dem jeweiligen Streckenabschnitt anzupassen: Vom legendären Riva-Boot über Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Aventador, Mercedes AMG GT und Ford Model T bis hin zum Bugatti Veyron. Eine Reise durch traumhafte Landschaften in wundervollen Autos... mit ein paar Hindernissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear

