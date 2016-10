ONE 01:10 bis 02:55 Komödie Fremd Fischen USA 2011 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Darcy und Rachel sind beste Freundinnen - schon seit Ewigkeiten. Dabei könnten die beiden New Yorkerinnen eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Darcy, attraktiv, extrovertiert, oberflächlich, stammt aus guten Kreisen. Die smarte Anwältin Rachel hingegen besitzt einen bescheideneren Hintergrund. Sie behält ihre Gefühle gerne für sich, wirkt oft wie eine graue Maus neben ihrer strahlenden Freundin. Zum Ärgernis von Ethan, ihrem besten Kumpel, kassiert sie von Darcy obendrein dafür regelmäßig Spitzen. An Rachels 30.Geburtstag schlägt Darcy, wie üblich, über die Stränge und muss nach Hause, während Rachel mit Dex, Darcys Verlobten, den Abend ausklingen lässt. Die beiden kennen sich bestens von der Uni, verbrachten dort viel Zeit miteinander, lernten oft gemeinsam - doch sie wurden nie ein Paar. Auch weil beide sich nicht trauten, über ihre Gefühle zu sprechen. Das wird in dieser Nacht völlig anders. Beste Freundinnen teilen sich alles - aber auch den zukünftigen Ehemann? Kurzweilige Beziehungskomödie mit Kate Hudson, Ginnifer Goodwinn, John Krasinski und Colin Egglesfield. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Rachel) Kate Hudson (Darcy) Colin Egglesfield (Dex) John Krasinski (Ethan) Steve Howey (Marcus) Ashley Williams (Claire) Geoff Pierson (Dexter Thaler Sr.) Originaltitel: Something Borrowed Regie: Luke Greenfield Drehbuch: Jennie Snyder Urman Kamera: Charles Minsky Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 12