ONE 23:40 bis 01:10 Krimi Tatort Ein Fuß kommt selten allein D 2016 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Was machen denn Professor Karl-Friedrich Boerne und die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm gemeinsam auf dem Tanzparkett? Kommissar Frank Thiel kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Auch ihn hat es in die Tanzsportgemeinschaft Münster verschlagen - allerdings aus beruflichen Gründen. Bei einer im Wolbecker Wald gefundenen Leiche handelt es sich um die Tänzerin Elmira Dumbrowa. Ihre ehemaligen Tanzpartner sind geschockt von der Nachricht, dass die junge Moldawierin ermordet wurde. Zwei von ihnen trifft es ganz besonders: Marie wohnte mit Elmira zusammen, Jonas war in die Tänzerin verliebt. Doch eigentlich ist zum Trauern keine Zeit. Die Formation steht kurz vor einem wichtigen Wettkampf, der sie in die Spitzenklasse des Tanzsports katapultieren könnte. Vereinspräsident und Star-Orthopäde Dr. Winfried Steul sowie der Trainer Andreas Roth machen dem Team mächtig Druck - gerne hätten sie die Nachricht von Elmiras Tod unterm Tanzparkett gehalten, wie so einiges andere auch. Dann wird im Wald, in der Nähe des Tatorts, ein abgetrennter Männerfuß gefunden. Thiel und Boerne fragen sich: Geht es hier um einen Doppelmord? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Karl-Friedrich Boerne) Thomas Heinze (Winfried Steul) Max von Pufendorf (Andreas Roth) Mersiha Husagic (Marie Ade) Friederike Kempter (Nadeshda Krusenstern) Christine Urspruch (Silke Alberich) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Stefan Cantz, Jan Hinter Kamera: Clemens Messow Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12