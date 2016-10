ONE 22:00 bis 23:00 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Drei Morde, drei Mörder AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Diese Frau zeigt den Männern, wie man Morde mit Stil löst: Phryne Fisher ist wohlhabende Privatdetektivin, Femme Fatale und weibliche Ikone im Melbourne der 1920er Jahre. Mit viel Charme und stets in feinster Seide verdreht sie nicht nur Inspector Jack den Kopf. "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe von Kerry Greenwood und ist Australiens teuerste Fernsehproduktion aller Zeiten, was sich auch in der liebevollen Ausstattung zeigt. ONE bringt die australische Erfolgsserie als Free TV Premiere endlich auch nach Deutschland. Tante Prudence bittet das bekannte Medium Mrs Bolkonsky Kontakt zu ihrem verstorbenen Patenkind Roland aufzunehmen. Die anschließende Geisterbeschwörung erscheint Miss Fisher verdächtig. Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und auch der Tod von Roland wirft einige Fragen auf. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Miriam Margolyes (Aunt Prudence) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Ken Cameron Drehbuch: John Banas Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16