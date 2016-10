ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 106 D 2005 Stereo Live TV Merken Charlotte kann es nicht fassen, dass sie Cora und Werner im Bett erwischt hat: Ihr Mann betrügt sie mit ihrer besten Freundin! Sie will Werner nicht mehr sehen und setzt ihn vor die Tür. Schließlich muss sie noch erfahren, dass ausgerechnet ihr guter Freund Alfons schon lange alles über Werner und Cora gewusst, Charlotte aber nichts gesagt hat. Cora freut sich indes diebisch, dass die Affäre endlich aufgeflogen ist. Zuversichtlich sieht sie sich bereits als Frau Saalfeld an Werners Seite. Doch der Hotelchef möchte sich mit Charlotte versöhnen, trennt sich endgültig von Cora und erteilt ihr Hausverbot. Als Cora trotzdem im Fürstenhof auftaucht, will Werner sie hinauswerfen. Doch Cora zieht ihren letzten Trumpf aus dem Ärmel: Sie hat noch eine Kopie der Zeugenaussage, die Werner als Mörder belasten würde. Marie macht sich Gedanken über ihre Zukunft. Laut Tanjas Tarotkarten soll ihr schon bald der Traummann begegnen. Als ihr Maxim über den Weg läuft, glaubt sie, den Richtigen gefunden zu haben. Doch Maxim ist nur auf ein kurzes Abenteuer aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Claudia Wenzel (Cora Franke) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Marlene Strodel