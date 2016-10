ONE 17:00 bis 17:45 Abenteuerserie Auf Achse Heiße Trucks D 1983 2016-10-14 03:40 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Masche hat Methode, mit der immer wieder Trucks einfach von der Landstraße verschwinden. Meersdonk und Willers, im harten südafrikanischen Business ziemlich auf dem Trockenen, nehmen, was sie kriegen können: auch mal einen Job als Wrackabschlepper... Aber da ist Smidson, ein Mann mit allen Tricks, der sich mit heißen Trucks gut auskennt. Allzu gut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Brian O'Shaughnassy (Smidson) Kerry Jordan (Stevens) Josef Ribeiro (Jones) Ben Masinga (Patrick) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Andreas Lenze Kamera: Josef Vilsmeier Musik: Paul Vincent