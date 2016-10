ONE 14:00 bis 15:30 Dokumentation Lass uns 'n Wunder sein - Mythos Rio Reiser D 2009 2016-10-15 13:25 Stereo 16:9 Live TV Merken 1996 verstarb völlig unerwartet Rio Reiser, der Sänger, Texter und Anführer der Politband Ton Steine Scherben im Alter von 46 Jahren. Auch 20 Jahre nach seinem Tod lebt der Mythos: in Erzählungen von Weggefährten, in Slogans politisch linker Gruppen und in den Köpfen der Fans. Vor allem aber in Liedern wie "Keine Macht für Niemand" oder 'König von Deutschland'. Auf seiner Suche nach dem Mythos Rio Reiser gräbt der Musikfilmer Stefan Paul nie gezeigte Fotos und vergessene Konzertmitschnitte aus. Er lässt Mitglieder von Ton Steine Scherben zu Wort kommen, spricht mit Corny Littmann (Ex-Partner von Rio), Udo Lindenberg, Achim Reichel, Stefan Kunze, den Scorpions sowie Claudia Roth (Ex-Managerin der Ton Steine Scherben, 1982-1985) und Daniel Cohn-Bendit. In Portugal stöbert er schließlich Rio Reisers Alter Ego, den Komponisten und Gitarristen R.P.S. Lanrue auf, der sein 10-jähriges Schweigen über die Scherben und deren Konflikte bricht. Seine Andeutungen lassen ahnen, wie Rio Reiser wirklich war. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lass uns 'n Wunder sein Regie: Stefan Paul Drehbuch: Gert Möbius Kamera: Jens Enno Born, André Decker, Jan Drossart, Ludolph Weyer