ONE 08:45 bis 10:15 Dokumentation Ich bin Louisa Jules D 2012 2016-10-15 10:55 Stereo 16:9 Live TV Merken Louisas Eltern stammen aus Madagaskar, sie wurde jedoch in Kiew zur Adoption freigegeben und lebt nunmehr seit einigen Jahren in Berlin, da sie dort von einer Familie adoptiert und aufgezogen wurde. Mit fortschreitendem Alter macht sie sich verstärkt Gedanken über ihre leiblichen Eltern und was sie mit diesen verbindet. "Ist meine Mutter noch dunkler als ich? Tanzen meine Eltern genauso gerne wie ich?" fragt sich die 19-jährige Louisa. So macht sie sich in Madagaskar auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern. Es ist eine Reise ins Ungewisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich bin Louisa Jules Regie: Roberto Manhães Reis, Viola Scheurer Drehbuch: Roberto Manhães Reis, Viola Scheuerer Kamera: Carlos Dessbesell-Schüler Musik: Eunice Martins

