Sky Atlantic HD 03:00 bis 05:00 Tragikomödie Looking: The Movie USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Der Film zur Serie: Patrick (Jonathan Groff) hatte sich vor neun Monaten aus San Francisco verabschiedet, um in Denver neu anzufangen. Nun führt ihn eine Hochzeit zurück in seine alte Heimat und er wird nach langer Zeit Agustín (Frankie J. Alvarez), Dom (Murray Bartlett) und Doris (Lauren Weedman) wiedertreffen. Doch gibt es für ihn auch eine Versöhnung mit Ex-Freund und Ex-Boss Kevin (Russell Tovey)? - Filmischer Abschluss der lebensnahen HBO-Serie über die schwule Community von San Francisco. Schauspieler: Jonathan Groff (Patrick Murray) Frankie J. Alvarez (Agustín Lanuez) Murray Bartlett (Dom Basaluzzo) Raúl Castillo (Richie Donado) O.T. Fagbenle (Frank) Russell Tovey (Kevin Matheson) Lauren Weedman (Doris) Originaltitel: Looking: The Movie Regie: Andrew Haigh Drehbuch: Andrew Haigh, Michael Lannan Kamera: Xavier Grobet Altersempfehlung: ab 12