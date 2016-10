Sky Atlantic HD 00:05 bis 01:30 Komödie Hello Ladies: The Movie USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Stuart (Stephen Merchant) führt in seiner neuen Heimat Los Angeles noch immer ein einsames Single-Dasein. Da meldet seine Ex-Freundin Tracy ihren Besuch an - mit Ehemann im Schlepptau. Stuart will seine Ex um jeden Preis mit einer möglichst attraktiven Freundin an seiner Seite empfangen. - Nach dem Erfolg der Serie "Hello Ladies" tritt Stephen Merchant ("The Office") nun in Spielfilmlänge in Flirt-Fettnäpfchen am laufenden Band. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Merchant (Stuart) Christine Woods (Jessica) Nate Torrence (Wade) Kevin Weisman (Kives) Kyle Mooney (Rory) Adam Campbell (Mike) Carly Craig (Carrie) Originaltitel: Hello Ladies: The Movie Regie: Stephen Merchant Drehbuch: Stephen Merchant, Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg Kamera: Michael A. Price Musik: Vik Sharma Altersempfehlung: ab 6