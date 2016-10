Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Pong F, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken XIII (Stuart Townsend) wird in China von der Xu Corporation gefangen genommen. Sie finden heraus, dass diese Person gar nicht Victor Gong (Shannon Kook) ist, aber wie Victor handelt, fühlt und denkt und auch über dessen Erinnerungen verfügt. Pong (Ho Chow) gelingt es, den letzten "Tesla"-Brief von XIII zu bekommen. Dann wird auch Mozambique (Wole Daramola) gefangen genommen. - Die zweite Staffel der mitreißenden Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Stephen McHattie (President Carrington) Greg Bryk (Amos) Vanessa Matsui (Laura Amos) Roxane Mesquida (Betty) Bruce Ramsay (Max Vargas) Originaltitel: XIII: The Series Regie: David Winning Drehbuch: David Martinez, Christina Ray Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16