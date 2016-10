Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Mysteryserie Twin Peaks Spazierfahrt mit einem Toten USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Leland Palmer (Ray Wise) hat seine Nichte Madeleine (Sherily Lee) ermordet. Er packt die Leiche in den Kofferraum seines Wagens und fährt mit ihr durch die Gegend. Unterdessen schickt Catherine Martell (Piper Laurie) dem von der Polizei verdächtigten Benjamin Horne (Richard Beymer) eine Botschaft ins Gefängnis: Sie will ihm ein Alibi für die Mordnacht verschaffen, wenn er ihr dafür das Grundstück des Sägewerks überschreibt. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Sheryl Lee (Maddie Ferguson) James Marshall (James Hurley) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Piper Laurie (Catherine Martell) Joan Chen (Jocelyn Packard) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Caleb Deschanel Drehbuch: Scott Frost, Mark Frost, David Lynch Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12