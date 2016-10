Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 5 Silberstreif USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Keller des Knickerbocker Hospitals hat der schwarze Arzt Algernon Edwards (Andre Holland) geheime Behandlungsräume eingerichtet. Hier kümmert er sich nachts um Patienten, die wegen ihrer Hautfarbe im The Knick nicht willkommen sind. Tagsüber wird Algernon im offiziellen OP-Saal zur Zielscheibe rassistischer Weißer. In den New Yorker Slums registriert Gesundheitsinspektor Speight indes immer mehr Fälle von Typhus. Eine Epidemie scheint unvermeidbar. - Düster, blutig, verstörend: Steven Soderberghs schonungslos realistische Serie über ein New Yorker Krankenhaus um 1900. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Algernon) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia) Eve Hewson (Lucy) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Steven Katz Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 195 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 57 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 42 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 37 Min.