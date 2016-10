Kabel1 Doku 18:45 bis 19:30 Dokumentation Mysterien im Museum Mile High Club, Mordversuch auf Andrew Jackson & "Zip to Zap" USA 2014 2016-10-15 11:50 16:9 HDTV Merken Don Wildman beleuchtet die Geschichte eines berühmt-berüchtigten Geräts aus der Luftfahrt. Des Weiteren nimmt er einen Gehstock unter die Lupe, mit dem ein Attentat auf einen Präsidenten verhindert worden ist und untersucht ein T-Shirt des "Zip to Zap" Events in North Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum