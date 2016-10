Als Tochter des Hollywood-Stars Laurence Harvey lebt Domino ein behütetes Jet-Set-Leben. Doch das Model ist gelangweilt und beginnt ein neues Leben an der Seite des Kopfgeldjägers Ed Moseby. Die schlagfertige Schönheit verdient sich bald Respekt in der Gruppe, und ihr Ruf dringt bis zu dem Fernsehproduzenten Mark Heiss durch. Er will die Gang für eine Reality Show gewinnen. Gleichzeitig steht das Team um Domino vor seinem härtesten Fall, der bald außer Kontrolle gerät. In Google-Kalender eintragen