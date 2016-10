ProSieben 11:00 bis 11:25 Comedyserie The Middle Der Infiltrator USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bricks Klasse besucht ein Museum. Frankie hat sich angeboten, als Aufsichtsperson mitzufahren. Sue besucht ihren Bruder und ist ganz verwundert, weil Axl sich plötzlich so liebevoll um sie kümmert. Dann wird ihr klar, dass er damit nur gut vor seiner Freundin Devin dastehen möchte, und sie nutzt die Situation für sich aus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Norm MacDonald (Rusty Heck) Dave Foley (Dr. Fulton) Originaltitel: The Middle Regie: Melissa Kosar Drehbuch: Ilana Wernick Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman

