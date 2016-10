Sky Krimi 03:15 bis 04:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 49 Der Kaiser ist tot D 2005 Stereo Merken Architekt Kaiser wird erstochen in seinem Apartment aufgefunden. Als Korbinian Hofer und Ulrich Satori am Tatort ankommen, finden sie die Zeugin Anna Lackmeier. Sie sagt aus, im Treppenhaus eine Person mit Hexenmaske gesehen zu haben. Die Suche nach der Maske führt die Cops zu Stadtarchivar Lackmeier, der seit Jahren mit dem Toten zerstritten war. Ist er der Mörder und welches Motiv hatte er? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Billie Zöckler (Margret Benzinger) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12