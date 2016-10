Sky Krimi 00:30 bis 01:20 Krimiserie Heldt Folge: 12 Clowns D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissar Held unterstützt die Demonstranten der Firma Skrenntec gegen die Verlagerung des Standortes ins Ausland. Derweil dringen als Clowns verkleidete Aktivisten gewaltsam in das Gebäude ein. Die zur Hilfe gerufene Polizei findet die Leiche eines jungen Mädchens mit Clownsmaske. Staatsanwältin Ellen Bannenberg schickt Heldt los, um die Identität des Opfers herauszufinden. Grün soll unterdessen die Firmenleitung vernehmen. Bei den Recherchen im Studentenwohnheim trifft Heldt auf Grün, dessen Nichte offenbar in den Fall verwickelt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Christian Kahrmann (Möller) Originaltitel: Heldt Regie: Andreas Morell Drehbuch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther und Lorenz Lau-Uhle Kamera: Uli Kudicke Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12