Sky Krimi 18:35 bis 19:25 Krimiserie SK Kölsch Die längste Nacht D 2005 Stereo Jupp und Falk untersuchen eine Anschlagserie und stoßen dabei auf den mysteriösen Todesfall einer Schülerin. Plötzlich geraten die beiden selbst in Lebensgefahr. Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Carin C. Tietze (Gesine Westfahl) Matthias Breitenbach (Jörg Senger) Hubert Mulzer (Robert Koep) Rainer Goernemann (Schäfers) Patrick von Blume (Martin Pape) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Tom Maier Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16