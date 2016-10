Sky Krimi 14:55 bis 15:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 47 Salsa in den Tod D 2005 Stereo 16:9 Merken Ein neuer Mordfall führt die Rosenheimer Ermittler aufs glatte Parkett einer Rosenheimer Tanzschule: Tanzlehrer Rocco Gonzalez ist ermordet worden. An Verdächtigen herrscht kein Mangel. Da ist zum einen Roccos Ex Tatjana, seine Geliebte Elfi sowie der Inhaber der Tanzschule, Harri Prinz. Aber wäre der Gentleman alter Schule überhaupt zu einer solchen Tat in der Lage? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Karin Thaler (Marie Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Philipp Geigel Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12