Sky Krimi 06:20 bis 07:10 Krimiserie Heldt Folge: 11 Schmerzensgeld D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Polier Matze Hellwig ist vom Baugerüst gestürzt. Im Gegensatz zu den Polizeibeamten glaubt Kollege Achmed nicht an einen Unfall. Er bittet Heldt, sich die Sache genauer anzuschauen. Die Staatsanwältin Bannenberg und Hauptkommissar Grün glauben zuerst nicht an einen Fall. Bis die KTU ihre ersten Ergebnisse liefert. Heldt begibt sich für seine Ermittlungen auf die Baustelle und überwindet sogar seine Höhenangst, um herauszufinden, wer Matze nach dem Leben trachtete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Andreas Morell Drehbuch: Andrea Brown, Lorenz Lau-Uhle Kamera: Uli Kudicke Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6

