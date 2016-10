RBB 20:15 bis 21:45 Reportage Kesslers Expedition Auf Schwimmkufen rund um Berlin (1/2) (1/2) D 2016 2016-10-14 01:00 HDTV Neue Staffel Merken Neue Folgen von "Kesslers Expedition" - Auf seiner fünfzehnten Expedition für den rbb ist Michael Kessler zurück in heimischen Gefilden. Auf fast 400 Kilometern muss er sich nicht nur über Stock und Stein durch den märkischen Sand kämpfen, sondern auch Seen, Flüsse und Kanäle durchqueren. Dafür schnallt Kessler sein Fahrrad auf zwei gelbe Schwimmkufen, tauscht das Laufrad gegen eine Schiffsschraube und kämpft zu Lande mit Gegenwind und auf hoher See mit hohem Wellengang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kesslers Expedition