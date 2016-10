RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2013 HDTV Live TV Merken Im Zoo ist Elefanten-Dame Pang Pha zum vierten Mal Mutter geworden! Schon wenige Tage nach der Geburt darf Tochter Anchali mit auf die große Außenanlage. Hier gibt es für das kleine Elefanten-Mädchen viel Neues zu erkunden, unter anderem Wasser von oben. Spitzmaulnashorn-Kind Akili ist dagegen alles andere als wasserscheu: Immer wenn Tierpfleger Carsten Schwend Wasser ins Gehege laufen lässt, tobt es ausgiebig in den Pfützen herum. Zusammen mit Mutter Ine kommt Akili außerdem noch in den Genuss einer Nashornmassage. Im Tierpark soll der Chinaleoparden-Nachwuchs die Mutterbox verlassen und das erste Mal in den Schaubereich des Alfred-Brehm-Hauses kommen. Mutter Noomi ist das am Anfang gar nicht Recht. Sie versucht, ihre beiden kleinen Mädchen zu beschützen? Weiblichen Kampfgeist hat auch Wasserschwein-Dame Elena erst kürzlich von Rivalin Lucia zu spüren bekommen. Bloß gut, dass Bisswunden bei diesen großen Nagetieren schnell verheilen? Harmonisches Miteinander dagegen bei den südafrikanischen Blauhals-straußen um Hahn Al und seine drei Hennen Peggy, Kelly und Marcy. Mit Haupthenne Peggy zieht Hahn Al gerade neun Küken groß. Auch Gorilla-Mann Ivo lebt als Hahn im Korb mit seinen drei Affen-Frauen Djambala, Bibi und Mpenzi friedlich zusammen. Nur die Sache mit dem Nachwuchs will ihm nicht so recht gelingen. Über Nachwuchs kann man sich hingegen bald bei Familie Ameisenbär freuen, denn Weibchen Griseline ist wieder tragend. Erst vor einem Jahr hatte sie Tochter Danita zur Welt gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.