RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2015 Live TV Merken Dominik bewundert Milas Fähigkeiten. Lotta freut sich auf die Ankunft ihrer Cousine Olivia. Daphne und Orkan streiten sich erneut. Dominik begeistert sich zunehmend für seine Mitschülerin Mila. Die ist nämlich ein unglaubliches Mathe Ass. Als sie dann auch noch Dr. Berger auf einen Fehler in seiner Matheaufgabe hinweist, ist Dominik völlig aus dem Häuschen. Wie hat sie das nur so schnell herausgefunden? Und obwohl sie sich immer etwas seltsam verhält, fasziniert Dominik irgendetwas an Mila. Aber ist er wirklich in sie verliebt, wie Jannis behauptet? Lotta fühlt sich in dem neuen Internat pudelwohl. Mit Schraubenschlüssel und Pinsel bewaffnet ist sie voll in ihrem Element. Und es gibt für Lotta noch einen weiteren Grund zur Freude. Ihre Cousine Olivia kommt nach einem einjährigen Aufenthalt in Kalifornien zurück nach Deutschland und wird ab sofort mit Lotta im Internat wohnen. Aber werden sich Lottas Erwartungen auch erfüllen? Die Beziehung zu Orkan hatte sich Daphne irgendwie einfacher vorgestellt. Und auch Orkan versteht Daphne gar nicht. Ständig reden die beiden an einander vorbei und Daphne verhält sich in Orkans Augen gar nicht so, wie es ein verliebtes Mädchen tun sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kruse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch