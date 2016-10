MGM 21:40 bis 23:15 Actionfilm Deadly Impact USA 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Jagd nach dem Serienbomber "Der Löwe" hat den FBI-Agenten Armstrong (Sean Patrick Flanery) an den Rand des Wahnsinns gebracht. Als acht Jahre später erneut Bombenanschläge die Stadt erschüttern und ein "Löwe" das Rathaus erpresst, muss Armstrong noch einmal an die Front. - Finsterer Actionkracher mit "Sopranos"-Star Joe Pantoliano als fiesem Psychopathen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Tom) Joe Pantoliano (Kaplow) Carmen Serano (Isabel) Greg Serano (Ryan) David House (Hopter) Mike Miller (Hollis) Amanda Wyss (Julie Mulligan) Originaltitel: Deadly Impact Regie: Robert Kurtzman Drehbuch: Alexander Vesha Kamera: Paul Elliott Musik: Steven Gutheinz Altersempfehlung: ab 16