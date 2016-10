MGM 20:15 bis 21:40 Actionfilm Walking Tall USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Soldat Chris (Dwayne "The Rock" Johnson) kehrt in seine Heimatstadt zurück und findet diese fest in der Hand seines ehemaligen Schulkameraden Jay (Neal McDonough). Der ist mit seinem Casino in finstere Machenschaften verstrickt und schmiert die örtliche Polizei. Chris lässt sich nicht einschüchtern und nimmt als neuer Sheriff den Kampf gegen Jay und seine Männer auf. - Knallharter Actionkracher mit Ex-Wrestler "The Rock" und "Jackass"-Star Johnny Knoxville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Chris Vaughn) Johnny Knoxville (Ray Templeton) Neal McDonough (Jay Hamilton) Kristen Wilson (Michelle Vaughn) Ashley Scott (Deni) Kevin Durand (Booth) John Beasley (Chris Vaughn sen.) Originaltitel: Walking Tall Regie: Kevin Bray Drehbuch: David Klass, Channing Gibson, David Levien, Brian Koppelman Kamera: Glen MacPherson Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16