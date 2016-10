MGM 12:30 bis 14:35 Drama Der letzte Tango in Paris F, I 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der alternde Amerikaner Paul (Marlon Brando) ist nach dem Selbstmord seiner Frau aus der Bahn geworfen. In Paris begegnet er der jungen Jeanne (Maria Schneider). Die beiden beginnen eine leidenschaftliche, rein sexuelle Beziehung. - Düsteres Liebesdrama, aufwühlend und verstörend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Paul) Maria Schneider (Jeanne) Maria Michi (Rosas Mutter) Giovanna Galletti (Prostituierte) Gitt Magrini (Jeannes Mutter) Catherine Allégret (Catherine) Jean-Pierre Léaud (Tom) Originaltitel: Ultimo tango a Parigi Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Bernardo Bertolucci, Franco Arcalli Kamera: Vittorio Storaro Musik: Gato Barbieri Altersempfehlung: ab 16