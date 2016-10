RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-15 08:30 Merken Simone überwirft sich mit Richard, nachdem dieser gegen ihren Willen die NRW-Meisterschaften ausrichten will. Sie flüchtet sich in ihre Trauer und kommt zusammen mit Vanessa und Marian überein, für Jennys Asche endlich eine passende Ruhestätte zu finden. In ihrer gemeinsamen Trauer um Jenny finden schließlich auch Richard und Simone wieder zusammen. Florian ist nach seinem Traum total verunsichert: Er muss immerzu an "Frank" denken und befürchtet, schwul zu sein. Er versucht alles, um sich das Gegenteil zu beweisen, doch sein sexuelles Selbstvertrauen schwindet wieder, als er Franziska über den Weg läuft und sein Körper eindeutig reagiert. Katjas Pressekonferenz sorgt für reichlich Wirbel bei allen Beteiligten. Während ihre Freunde ihr helfen wollen, ihre Unschuld zu beweisen, hält Maximilian, sehr zur Freude Isabelles, Katja für schuldig. Allerdings hat Katjas mutiges Auftreten bei Ben Eindruck hinterlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Anette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser