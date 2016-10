RTL Passion 00:45 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Tränen lügen nicht D 2003 2016-10-16 10:20 Merken Ein Mediationsgespräch soll klären helfen, ob Saschas Strafvollzug in Freiheit mit einer elektronischen Fußfessel fortgesetzt werden kann. Sascha hofft darauf, mit Kerstin in der Freiheit glücklich werden zu können. Doch die beiden haben sich das Gespräch leichter vorgestellt, als es ist. Mohr und Schiller können sich nicht ausstehen - das bleibt keinem der Kollegen verborgen. Der nahende Betriebsausflug trägt dazu bei, die Stimmung hochkochen zu lassen. Schnoor erfährt schließlich den Grund für die beiderseitige Antipathie... Schnoor sorgt dafür, dass Grauels Antrag auf Verlegung nicht stattgegeben wird - doch Grauel reagiert ganz anders, als Schnoor es erwartet hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Roger Wielgus Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Sven Miehe, Arne Laser, Claudia Köhler, Susan Musik: Karim Sebastian Elias