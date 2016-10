Gerner hat Frau Braukmann mit seinen fingierten Plänen eingeschüchtert. Sonja ist zunächst skeptisch, muss jedoch nach einem Gespräch mit dem Architekten erkennen, dass Gerner anscheinend doch nicht geblufft hat. Als Moritz Sonja um einen Gefallen bittet, wird sie hellhörig. Sonja kombiniert, dass Gerner den Plan gefälscht haben muss und stellt ihn zur Rede. Sie ahnt nicht, dass Gerner ihr um eine Nasenlänge voraus ist. Leon belügt Nico und versichert ihm, kein Interesse mehr an Cora zu haben. Nico ist zufrieden und glaubt nun, sich auf seinen Freund verlassen zu können. Cora und Nico beschließen, nach Brüssel zu fahren. Leon verabschiedet sich und überspielt seine Gefühle für Cora. Sandra ist sauer, dass John ihre Schuhe ruiniert hat, vor allem, als er auch noch vor Kai damit prahlt. Sie will auf keinen Fall, dass er in Berlin bleibt und versucht diplomatisch, Patrizia davon zu überzeugen, dass der Umzug nicht gut für John wäre. Zu ihrer Überraschung erfährt sie kurz darauf ein Geheimnis über ihren Cousin. In Google-Kalender eintragen