RTL Passion 08:45 bis 09:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-14 15:30 Merken Lena streitet vor Diana und sich selbst ab, noch tiefe Gefühle für Marian zu haben. Natürlich ist die Scheidung nicht einfach, doch sie ist glücklich mit Patrick. Aber wenn das stimmt, warum fällt es Lena dann so schwer, ihre Beziehung mit Patrick öffentlich zu machen? Jenny ist fassungslos: Sie hat Deniz die Wahrheit gesagt, sie wollte sich ändern und er beendet trotzdem die Beziehung zu ihr. Vanessa versucht, zwischen den beiden zu vermitteln und tatsächlich ist Deniz bereit, einen Schritt auf Jenny zuzugehen. Ende gut, alles gut? Diana erhält von Deniz die Bestätigung, dass Jenny für ihren unfreiwilligen Aufenthalt in der Quarantäne gesorgt hat, damit sie Marie nicht für die EM vorbereiten kann. Während Diana fassungslos ist, kämpft Ingo mit den Zweifeln an seinen Gefühlen für Diana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

