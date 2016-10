Sky Cinema Hits 02:25 bis 03:40 Dokumentation Featurette: Star Wars: Die dunkle Bedrohung The Beginning USA 2011 Merken 1. Staffel, Folge 5: In "Episode I" nimmt die "Star Wars"-Erzählung ihren Anfang. Die Dokumentation blickt zurück auf die Entstehung des ersten Prequels. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Featurette: Star Wars: Episode I