Das Schauspiel "Das Mädchen aus dem Goldenen Westen" von David Belasco inspirierte Giacomo Puccini nach längerer Pause zu einer Oper: La fanciulla del West spielt in einem Goldgräberlager in Kalifornien während des Goldrausches in den Jahren 1849 und 1850. Wie schon bei Tosca steht eine Dreiecksbeziehung im Zentrum der Handlung. Marco Arturo Marelli inszeniert sie mit Jonas Kaufmann, Nina Stemme und Thomasz Konieczny an der Wiener Staatsoper. Am Pult steht der Generalmusikdirektor des Hauses, Franz Welser-Möst. Durch den Opernabend führen Barbara Rett und Peter Schneeberger. Eine Koprouktion von ORF/ARTE und UNITEL CLASSICA. Schauspieler: Jonas Kaufmann (Dick Johnson alias Ramerrez) Tomasz Konieczny (Sheriff Jack Rance) Nina Stemme (Minnie) Norbert Ernst (Nick) Hans Peter Kammerer (Sid) Tae-Joong Yang (Bello) Michael Roider (Trin) Originaltitel: La Fanciulla del West Regie: Felix Breisach Musik: Giaccomo Puccini