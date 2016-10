Classica 00:30 bis 02:40 Musik Yehudi Menuhin in Moskau D 1987 Stereo 16:9 Merken Yehudi Menuhin (Violine); Igor Oistrach (Violine); Valery Oistrach (Violine); Staatliches Sinfonieorchester des Kultusministeriums der UdSSR, Leitung: Gennadi Roschdestwensky. Johann Sebastian Bach: Konzert für 3 Violinen D-Dur BWV 1064 - Béla Bartók: Violinkonzert Nr. 2 - Ludwig van Beethoven: Violinkonzert D-Dur - Peter Tschaikowsky: Sérénade mélancolique. Aufgenommen 1987 im Tschaikowsky-Konzertsaal, Moskau. Yehudi Menuhin (1916-1999) war ein bedeutender Geiger und ein Botschafter der Musik. Er erhielt viele Auszeichnungen für seine Verdienste um die Musik und um die Völkerverständigung. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Yehudi Menuhin (Violine), Igor Oistrach (Violine), Valery Oistrach (Violine) Originaltitel: Yehudi Menuhin in Moskau