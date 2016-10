Classica 22:55 bis 00:30 Musik Rossini, Il Signor Bruschino I 2012 Stereo 16:9 Merken Vom Rossini Opera Festival Pesaro: "Il Signor Bruschino" von Gioachino Rossini. Musikalische Leitung: Daniele Rustioni - Inszenierung: Teatro Sotterraneo. Rossinis Einakter wurde 1813 in Venedig uraufgeführt. Bekannt ist die Ouvertüre, in der die Streicher auf ihre Notenpulte klopfen. Die junge Sofia soll nach dem Wunsch ihres Vormunds Gaudenzio den jungen Bruschino heiraten, doch sie ist bereits mit Florville liiert. Als Bruschino sich seiner Zukünftigen vorstellen soll, wird er im Wirtshaus aufgehalten. Florville stellt sich selbst als Bruschino junior vor. Da erscheint Bruschino senior... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rossini: Il Signor Bruschino Drehbuch: Giuseppe Foppa Musik: Gioachino Rossini