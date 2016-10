Classica 20:15 bis 21:55 Dokumentation Nico and the Navigators - Mahlermania D 2013 Stereo 16:9 Merken Aus der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin. Musikalische Leitung: Moritz Gnann - Inszenierung: Nicola Hümpel. Mit Katarina Bradic (Mezzosopran), Simon Pauly (Bariton) und Nico and the Navigators - Patric Schott, Annedore Kleist, Anna-Luise Recke, Ioannis Avakoumidis, Frank Willens. "Mahlermania" ist nicht nur ein Abend über den Künstler Gustav Mahler, sondern auch über die Kunst und die Bedingungen, unter denen sie entsteht und nachwirkt. Wie reagiert ein Mann, wenn er spürt, dass plötzlich Jüngere da sind, die sein Werk und seine Visionen nicht mehr als zeitgemäß empfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nico and the Navigators Originaltitel: Mahlermania: Nico and the Navigators Regie: Susanna Böhm