Sky Action 10:40 bis 12:15 Thriller The Boy Next Door USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Trennung von ihrem Mann hat Lehrerin Claire (Jennifer Lopez) schwer mitgenommen. Doch als nebenan der 19-jährige Noah (Ryan Guzman) einzieht, kommt sie schnell auf andere Gedanken: Denn der flirtet die attraktive Mittvierzigerin unverhohlen an. In einem schwachen Moment lässt sich Claire auf ein Date ein. Nur ein einmaliges Abenteuer, ist sie überzeugt. Aber Noah will ihre Zurückweisung nicht akzeptieren. Immer rücksichtloser drängt er sich in Claires Leben und schreckt auch vor brutaler Gewalt nicht zurück. - One-Night-Stand mit mörderischen Folgen: Jennifer Lopez im Visier eines Stalkers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Claire Peterson) Ryan Guzman (Noah Sandborn) John Corbett (Garrett Peterson) Ian Nelson (Kevin Peterson) Kristin Chenoweth (Vicky Lansing) Lexi Atkins (Allie Callahan) Hill Harper (Edward Warren) Originaltitel: The Boy Next Door Regie: Rob Cohen Drehbuch: Barbara Curry Kamera: Dave McFarland Musik: Nathan Barr, Randy Edelman Altersempfehlung: ab 16

