Sky Sport 2 05:15 bis 07:15 Fußball Fußball: UEFA Europa League Konferenz II: Gruppenphase 2. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit den Partien AS Rom - Astra Giurgiu (Kommentar Konferenz: Marcel Meinert), AS St. Etienne - RSC Anderlecht (Jürgen Schmitz), Manchester United - Sorja Luhansk (Sven Haist) und Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam (Ulli Potofski). Moderation: Britta Hofmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta Hofmann

