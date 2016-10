Discovery Channel 12:45 bis 13:10 Dokumentation Science oder Fiction? Transformer USA 2010 Stereo 16:9 Merken Sein Forschungsgebiet reicht von futuristischen Transformations-Robotern bis hin zur Zerstörung eines Todessterns: Michio Kaku ist Doktor der theoretischen Physik und bekennender Science-Fiction-Fan in einer Person. Er promovierte an der weltbekannten Berkeley-Universität in Kalifornien und widmete sich bereits in seinem Buch "Physics of the Impossible" der Frage: Was ist Science und was ist Fiction? Von der Besiedelung fremder Planeten über fantastische Zeitreisen per Wurmloch-Express bis hin zur Invasion der Aliens: In der Welt von Michio Kaku scheint nichts unmöglich. Und tatsächlich belegen seine Beiträge in dieser Dokumentarserie, wie überraschend real scheinbar fikti In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michio Kaku (Himself) Originaltitel: Sci Fi Science: Physics Of the Impossible