Discovery Channel 08:30 bis 09:20 Dokumentation Everest: Spiel mit dem Tod Gipfelträume USA 2006 Stereo Merken In der ersten Folge der Dokumentarserie "Everest - Höllentrip in eisige Höhen" lernen die Zuschauer das Expeditionsteam kennen, das sich dem Extremabenteuer Mount Everest stellt. Da sich der menschliche Körper nur langsam an die Höhe gewöhnt, sind bereits für den Weg zum Startpunkt der Expedition, dem Basislager, sieben Etappen erforderlich. Das Lager liegt in ca. 5.300 m Höhe und damit höher als der höchste Gipfel der Rocky Mountains. Schon auf den ersten Etappen des langen Weges wird dem Team die Härte der Bergwelt schlagartig bewusst, als Expeditionsleiter Russell Brice sie unter Tränen darüber informiert, dass einer der Sherpas an der Höhenkrankheit gestorben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Everest: Beyond The Limit Altersempfehlung: ab 6

